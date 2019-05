Workshop de pintura foi destaque do fim de semana

Workshop abordou pintura com técnica mista e o uso das tintas acrílicas e carvão.

Foi um sucesso a parceria estabelecida entre o Museu de Arte de Blumenau (MAB) e a Associação Blumenauense de Artistas Plásticos (Bluap) para celebrar o Dia Internacional dos Museus. O evento, que aconteceu no sábado, dia 18 de maio, na Fundação Cultural, contou com workshop de Dulce Paladini sobre pintura com técnica mista abordando as formas de uso da tinta acrílica e carvão.

A procura foi tão grande que o número de vagas precisou praticamente ser dobrado. “As 15 vagas iniciais, graças à generosidade da ministrante Dulce Paladini, transformaram-se em 29”, destacou a gerente do MAB, Mia Ávila. Além de artistas associados à Bluap e participantes de Blumenau, o evento contou com artistas das associações de artistas plásticos de Jaraguá do Sul, Joinville, Rio Negrinho, Pomerode e Timbó.

O Espaço Elfy Eggert da Fundação Cultural de Blumenau, durante oito horas, foi palco de muita produção, integração e troca de experiências entre os participantes e organizadores do evento. “Isso implica na valorização da experiência, das parcerias e faz com que o trabalho da instituição se desenvolva a partir das demandas expressas pela sociedade”, acrescenta Ávila.

O presidente da Fundação Cultural de Blumenau, Rodrigo Ramos, acompanhou a ação. “Nossos espaços museais e culturais são poderosas ferramentas de integração, reflexão e troca de informações, experiências e vivências”, comenta ele. “Ações dessa natureza promovem o desenvolvimento de habilidades e, em especial, a participação da comunidade, não só de Blumenau, mas também da região”, afirma. Ao final do evento, os participantes levaram os trabalhos resultantes de suas produções.

Artes plásticas

Dulce Paladini é natural de São Carlos (SP) e desde 1973 dedica-se profissionalmente às artes plásticas. Atua como professora de pintura de artes plásticas até o presente momento, em seu próprio ateliê. Sua formação inclui dois anos de Artes Plásticas e cursos com grandes mestres, tais como Rios Pinto, Reinaldo Bertaco, Carmen Arruda, José Domingues Diniz, Wagner Aniceto entre outros.

Participou de mais de 200 exposições coletivas ou individuais em São, Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Alemanha e México. Também esteve em leilões em diferentes estados. Foi premiada em cinco salões de São Paulo e um no Rio de Janeiro. É catalogada no Júlio Louzada, Artes Plásticas Catarinense, Association Internationale des Arts Plastiques (Unesco), Bluap Água e BLUAP 20 anos. Associada à Bluap desde 1994, já atuou como presidente, tesoureira e atualmente é membro do conselho.

Curtir isso: Curtir Carregando...