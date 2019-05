Whatsapp do Samae para atendimento comercial já está disponível

O Samae disponibiliza a partir desta sexta-feira, dia 17, o atendimento comercial pela ferramenta de Whatsapp. O número para o atendimento exclusivo do setor comercial é (47) 99166-2940 e tem o objetivo de facilitar a comunicação entre as famílias de Blumenau e a autarquia.

A ferramenta funcionará como receptor das mensagens de assuntos sobre atualização de cadastro, emissão de 2ª via de conta, pedido de religação (cavalete e ramal), informações sobre a fatura, informações sobre documentação, débitos, taxa de coleta de lixo, entre outras.

Nicolle Lana Machado, coordenadora Comercial do Samae, informa que o horário de funcionamento do Whatsapp será o mesmo aplicado nas unidades físicas de atendimento. “As mensagens recebidas das 8h às 17h serão respondidas no mesmo dia, após este horário somente no dia seguinte. Lembrando que, em alguns atendimentos a presença do cliente é indispensável no setor comercial, por isso nós daremos as informações pela ferramenta e instruiremos sobre as documentações. Mas a pessoa precisará ir até um posto de atendimento próximo de sua casa ou trabalho”, explica.

O número de atendimento TELE 115 continua disponível para população. O número do Whatsapp não será utilizado para atender chamadas. O diretor-presidente do Samae, André Espezim, explica que este é mais um benefício que facilitará a vida das pessoas. “A utilização do aplicativo para este serviço oferece comodidade e agilidade para as pessoas. O Whatsapp torna a comunicação entre o Samae e as famílias de Blumenau mais próxima e assertiva”, conclui.

Confira os serviços que serão oferecidos no Whatsapp do Samae:



– Atualização de cadastro;

– Emissão de 2ª via de conta;

– Pedido de religação (cavalete e ramal);

– Informações gerais sobre a fatura;

– Contestação de consumo;

– Instrução sobre vazamento oculto;

– Informações sobre documentação (alteração de titularidade, ligação nova, parcelamento de débitos, desligamento definitivo, desligamento temporário, religação de desligamento temporário);

– Informações débitos;

– Informação sobre taxa de coleta de lixo.

