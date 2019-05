WhatsApp da Praça do Empreendedor beneficia empreendedores

O retorno das dúvidas por meio da ferramenta é feita em tempo real ao contribuinte.

Desde outubro do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), por meio da Praça do Empreendedor, conta com o WhatsApp da Praça do Empreendedor, que atende pelo número (47) 99983-5967. A ferramenta tem como objetivo tirar dúvidas de pessoas do município com interesse em abrir o próprio negócio.

O atendimento é feito das 10h às 17h, com o retorno das solicitações em tempo real. Fora deste horário, o prazo máximo de resposta é de 24 horas. Para a Sedec, o uso do aplicativo consolida mais uma etapa na modernização digital da Praça do Empreendedor e que contribui significativamente para quem precisa se tornar um empreendedor.

“Além de gerar uma economia no serviço público, agiliza os procedimentos para o contribuinte que pode dar entrada nos processos diretamente de sua residência”, explica o diretor de Apoio ao Empreendedor, Rafael Phillipe de Oliveira. A Praça do Empreendedor atende no Shopping Park Europeu, na Via Expressa Fritz Kuehnrich, 1.600, no bairro Itoupava Norte, das 10h às 19h.

