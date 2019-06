Volkstanzgruppe Grünes tal é atração na Rota de Lazer

O Volkstanzgruppe Grünes Tal é a atração da Rota de Lazer deste domingo, dia 9 , na Rua XV de Novembro. O surgimento do grupo deve-se à dedicação de Ary e Itala Lingner na busca de referências históricas dos antepassados desde a colonização de Blumenau. O evento tradicional de todos os domingos começa, às 10h, entre as ruas Nereu Ramos e Amadeu da Luz, quando a área é destinada para caminhadas, ciclismo e passeios com animais de estimação.

Esse programa de responsabilidade da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) destina a principal via comercial da cidade para o lazer e a confraternização de famílias e amigos. Em cada edição, um grupo folclórico também ocupa esse espaço para difundir o seu trabalho. Nesta edição, o espaço será do Volkstanzgruppe Grünes Tale. O grupo folclórico enfrentou desafios para manter ativa a cultura germânica na cidade, transmitindo os conhecimentos de geração para geração.

A família que fundou o Volkstanzgruppe Grünes Tal está presente na cidade desde o começo da colonização. Karl e Albert Lingner chegaram à região em 1860 oriundos de Magdeburg (Alemanha). Eram dois dos 13 netos de Kristian Lingner, um personagem que participou da capitulação de Napoleão Bonaparte.

Os irmãos compuseram músicas e formaram junto com Rüdeger um conjunto musical chamado Rüdeger & Lingner, que por consequência abrilhantava os eventos culturais da época. Em 1870, foi fundada efetivamente a primeira banda musical da cidade. Chamada Musikkapelle Lingner, foi comandada por Lingner já separado do senhor Rüdeger, que com seus seis filhos, tinha a Capela Lingner, também muito conhecida na época.

Parcerias

A cidade que o Volkstanzgruppe Grünes Tal optou por representar chama-se Dresden, localizada no centro-leste da Alemanha. O fato principal de sua escolha por Blumenau deve-se à aproximação e admiração, unida a uma grande amizade de Ary Lingner, presidente do grupo, com o chefe Paul Werner na empresa Electroaço Altona S.A.

A intenção da Fundação Cultural e das entidades parceiras é de ampliar as apresentações na Rota de Lazer. Para isso, estão buscando novos parceiros e apoiadores financeiros que possam incentivar os grupos. As empresas e pessoas interessadas em apoiar o projeto podem fazer contato pelo e-mail cultura@fcblu.com.br.

Saiba mais

O que: Apresentação do Volkstanzgruppe Grünes Tal na Rota de Lazer

Quando: domingo, dia 9, às 10h

Onde: Rua XV de Novembro

Classificação etária: livre

Entrada: franca

