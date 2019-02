Vôlei masculino vence mais uma e se isola na liderança da Superliga B

Um início avassalador. Assim pode ser resumida a performance da Apan/FMD nas duas primeiras rodadas da Superliga B de vôlei masculino. Jogando novamente com o apoio de sua torcida, no Ginásio Galegão, os blumenauenses registraram neste sábado, dia 2, a segunda vitória na competição por 3 sets a 0. As vítimas da vez foram os mineiros do JF Vôlei, com parciais de 25/20, 25/21 e 31/29. Com o resultado, a Apan/FMD assumiu isoladamente a liderança na tabela de classificação da divisão de acesso do voleibol brasileiro.

Para manter o bom momento, a equipe terá pela frente uma semana inteira de treinos. A expectativa do técnico André Donegá é preparar adequadamente os seus jogadores para o primeiro desafio longe de casa, diante da Apav Vôlei, no próximo sábado, dia 9, em Canoas, no Rio Grande do Sul. “É hora de saber lidar com o emocional para jogar com a torcida contra e trazer a primeira vitória fora de casa”, afirma o comandante.

A Superliga B reúne outros sete times. Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois primeiros colocados garantem o acesso à elite do voleibol brasileiro na temporada 2019/2020.

