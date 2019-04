Vitória empolgante marca início da campanha do sub-7 do Metropolitano na Copa Futebol Menor

Na manhã do último sábado, dia 13, a categoria sub-7 da Escola de Futebol do Metropolitano estreou com vitória na disputa da II Copa Interclubes de Futebol Menor. Em partida realizada no Bela Vista Country Club, os jovens talentos blumenauenses venceram o Bela Vista por 5 a 0, com gols anotados por João Vicente, Lorenzo e Davi, três vezes.

O resultado mostra o excelente trabalho desenvolvido pelas categorias de base da Escola de Futebol do Metropolitano, que tem na liderança de suas atividades Marcelo Godri. O objetivo é dar continuidade a boa atuação na sequência de jogos da Copa Futebol Menor, competição que reúne os principais jovens talentos das Escolinhas de Futebol da região de Blumenau.

Curtir isso: Curtir Carregando...