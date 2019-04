Vinhos para o outono: saiba como escolher os rótulos para o clima ameno

A estação é ideal para saborear vinhos tintos, brancos e espumantes, harmonizando com pratos leves e saborosos.

Durante o verão, os amantes do vinho preferem rótulos com aromas de frutas, de características ácidas e refrescantes. O inverno requer vinhos mais intensos, para acompanhar pratos mais pesados e consistentes. E para o outono? Qual o vinho perfeito para harmonizar com a meia estação? Com a chegada do outono, os dias quentes são substituídos por períodos mais frescos e agradáveis. Para os amantes do vinho, este clima ameno é ideal para apreciar os tintos, brancos e espumantes, harmonizando com pratos leves e saborosos.

A redução de temperatura na maioria dos estados brasileiros permite que escolher vinhos mais encorpados. O sommelier da Decanter, Sidney Lucas, explica que os tintos de médio corpo são a escolha certa para a estação. “As uvas, Garnacha, Syrah, Carménère e Merlot são as mais indicadas, já que, além de características mais fortes e marcantes, também são macias, com taninos discretos”, comenta.

A primeira sugestão do sommelier é o tinto Las Moras Intis Shiraz 2018. Sidney explica que o vinho é equilibrado no paladar, com taninos discretos, bom frescor os e boa persistência na boca. “Para acompanhar a bebida, a dica é apostar em um delicioso rosbife ao molho barbecue, pato assado com batatas rústicas ou uma incrível seleção de queijos”, acrescenta.

Os brancos encorpados com madeira, também fazem parte da seleção de vinhos para a estação. Atendendo a estes requisitos, o Terranoble Estate Chardonnay 2018 é macio e prazeroso no paladar. A indicação do sommelier é optar por pratos que contenham carnes brancas, como um linguado grelhado ao molho de alcaparras ou uma deliciosa massa envolvida com iscas de frango salteadas no azeite e sálvia.

Seja como aperitivo ou acompanhamento de algum prato, os espumantes vão desde opções para elegantes e charmosas festas e recepções até pequenas reuniões em casa, como aperitivo para noites agradáveis, rodeadas de boas conversas e amigos.

A dica do sommelier é apostar em vinhos aromáticos, com aromas de frutas e especiarias. O espumante Bodegas Lozano Ophicus Brut Cuvée, por exemplo, atende aos requisitos para a meia estação. “Com aromas de flores brancas, pera e maçã verde, o rótulo é perfeito para festas e recepções, acompanhadas de saladas e entradas delicadas à base de peixes e frutos-do-mar”, observa Sidney.

Já para os que preferem degustar aperitivos aliados a um bom espumante, o Bellaconchi Brut Seleccion é perfeito para a ocasião. O sommelier sugere pratos como as tapas espanholas variadas ou um filé de linguado frito, servido com maionese cítrica.

Decanter

Uma das maiores e mais destacadas importadoras de vinhos do Brasil, a Decanter foi eleita a Importadora do Ano, na edição anual de vinhos da revista Gula. Fundada em Blumenau, em 1997, conta com mais de 50 distribuidores por todo o país, além da rede de Enotecas Decanter.

Seriedade, respeito ao cliente e uma política de preços convidativos têm sidos alguns dos suportes desse crescimento. No entanto, é a esmerada seleção de vinhos que dá corpo à empresa.

