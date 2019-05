Vila Itoupava recebe Campanha de Mudas Frutíferas

Comercialização está sendo feita nesta sexta-feira e sábado.

A Vila Itoupava recebe nesta sexta-feira e sábado, dias 24 e 25, a Campanha de Mudas Frutíferas. Neste primeiro dia, os moradores poderão adquirir as plantas na Intendência do Distrito das 8h às 18h. Já amanhã, a comercialização ocorrerá das 8h às 12h. Estão à disposição da população cerca de 90 mudas ornamentais e frutíferas, como maçã, ameixa, caqui e laranja.

A campanha é promovida pela Associação Blumenauense dos Feirantes, com apoio da diretoria de desenvolvimento rural da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec) e da Mondini Plantas. O objetivo da iniciativa é incentivar o plantio e o consumo de frutas na cidade, já que as plantas podem ser adquiridas por um preço acessível. “A Vila Itoupava é o quinto local onde a feira ocorre. Em junho, as mudas ainda serão comercializadas na Intendência Distrital do Garcia”, destaca Roseli Pagel, gerente de desenvolvimento rural e coordenadora da ação.

