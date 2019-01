Vila Germânica se transforma para receber a Sommerfest 2019

Desde segunda-feira, dia 7, o Parque Vila Germânica, onde a Sommerfest ocorre, passa por transformações para receber o evento. A versão verão da Oktoberfest Blumenau ocorre nos setores 1, Eisenbahn Biergarten e na área externa da Vila Germânica. A Sommerplatz, em tradução: a Praça de Alimentação, localizada na área externa do Parque, se prepara para abrigar oito pontos de alimentação da festa. Os outros três, estão no Setor 1 e no Eisenbahn Biergarten.

Nesses três ambientes haverá também pontos de vendas de bebidas. A cervejaria oficial do evento é a Eisenbahn. Além desta, estarão presentes a Baden Baden e as especiais catarinenses: Antídoto, Bierland, Hemmer e Wunder Bier. “A maior parte das cervejarias estão localizadas no Setor 1 e Eisenbahn Biergarten, que são ambientes climatizados. Ali, os visitantes curtem a festa e apreciam os chopes de alta qualidade com todo conforto”, aponta Guilherme Benno Guenther, diretor administrativo financeiro do Parque Vila Germânica.

Em 2019, a Sommerfest adota o Oktober Karte, sistema cashless de compra e venda, que operou na 35ª Oktoberfest Blumenau. Quem optou por não devolver seu cartão na festa de outubro, poderá utilizá-lo na festa de verão. O sistema é o mesmo; o visitante ativa o cartão, insere créditos e faz suas compras. Ao fim da festa solicita o reembolso do saldo remanescente.

Quem ainda não tem seu Oktober Karte, pode solicitá-lo antecipadamente pelo site do evento, em www.sommerfestblumenau.com.br. No site, o visitante já pode também adquirir os ingressos para o evento. As entradas custam R$16 para sextas-feiras e R$20 para sábado. Aplicam-se as regras de meia entrada dispostas no site da festa, dentre elas: estudantes, professores, pessoas com mais de sessenta anos e os que vierem trajados tipicamente.

A Sommerfest 2019 é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica. A festa ocorre nas sextas-feiras e sábados, de 11 de janeiro a 2 de fevereiro.

Curtir isso: Curtir Carregando...