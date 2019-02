Vereadores mirins da Legislatura 2019 participam de reunião preparatória na Câmara

A assessoria do Programa Vereador Mirim recebeu, na manhã desta terça-feira (5), os vereadores mirins titulares da Legislatura 2019 em uma reunião preparatória, no plenário. O objetivo foi prepará-los para o mandato e ambientá-los do que é o programa, dando uma noção geral de quais serão as atividades que vão exercer durante o mandato. A reunião foi dividida em dois momentos, o primeiro de formação e, logo após, de visita guiada pela Casa.

O servidor da Câmara, Ramsés Oliveira Costa, fez uma apresentação aos novos vereadores mirins titulares explicando como funciona a estrutura administrativa da Casa Legislativa; o que é o Programa Vereador Mirim; qual o papel do vereador mirim; como é a dinâmica da atividade paramentar com os pronunciamentos, proposições mirins e trâmites na Câmara Mirim. Também discorreu sobre as atividades de formação que são oferecidas e da importância de conhecer o Regimento Interno Mirim. Logo após, eles visitaram alguns setores da Casa, como o gabinete da Presidência e a TV Legislativa, entre outros.

O presidente do Poder Legislativo municipal, vereador Marcelo Lanzarin (MDB), disse que ficou muito feliz em receber os legisladores mirins em seu gabinete e de ver que existem jovens empolgados e motivados em participar do processo democrático e político e de realizar mudanças na sociedade. Lanzarin também os parabenizou por terem se colocado à disposição e participarem de um processo eleitoral dentro das suas escolas, representando a sociedade na Câmara de Vereadores. “O programa é extremamente interessante, sendo referência nacional, mostrando o quanto é importante para eles e para todos iniciar desde cedo este processo e entender realmente qual é a dinâmica da política para poder efetivamente construir uma mudança na sociedade. Acredito que o grande desafio hoje é mudar a percepção da sociedade em relação à política para evoluir efetivamente enquanto país’, destacou.

Também conversaram com os vereadores Professor Gilson (PSD), Bruno Cunha (PSB), Jovino Cardoso (PROS), Alexandre Caminha (PSD), Adriano Pereira (PT), Ito de Souza (PR) e Almir Vieira (PP).

O vereador mirim titular Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, apontou que a reunião foi proveitosa, pois pode conhecer as regras e como funciona o programa, dando uma noção geral de como serão as atividades na Câmara Mirim ao longo desta legislatura. “A equipe do programa também esclareceu as nossas dúvidas e eu acredito que vai ser um ano muito bom, eu gostei bastante de conhecer a Câmara”.

Para Julia Bertoldi Hoffmann, representante da Escola Barão do Rio Branco, a formação foi muito interessante. Ela ainda adiantou quais foram as suas primeiras impressões sobre a equipe. “Eu achei muito legal conhecer mais pessoas, ainda estamos no começo e estamos introspectivos, mas conforme vai passando o tempo vão surgindo assuntos com mais facilidade. Eu tenho grandes expectativas para este ano”, concluiu.

Sessão de posse

A reunião de instalação dos trabalhos da Câmara Mirim para esta legislatura está programada para o dia 18, às 15 horas, no Plenário da Casa Legislativa, com a posse dos vereadores mirins e a eleição da Mesa Diretora mirim que comandará os trabalhos neste primeiro semestre.

