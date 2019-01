Verão em SC: 9 opções para se divertir na Costa Verde & Mar

Está de férias ou quer aproveitar um pouco mais dos longos dias quentes de Verão? Destino brasileiro que atrai cerca de 5 milhões de pessoas por temporada, a Costa Verde & Mar (SC) reserva infinitos atrativos. Para quem planeja passar alguns dias entre os 10 municípios da região, selecionamos nove opções especiais que prometem agradar todos os perfis e idades:

Cachoeira: se a ideia é se refrescar, este é o melhor lugar! Na Costa Verde & Mar há diversas opções, desde pequenas nascentes até grandes quedas. A maioria das cachoeiras é de fácil acesso, permitindo a aproximação de crianças e adultos.

Onde encontrar: Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo;

Trilha: contato com a natureza e prática esportiva são ingredientes essenciais para quem busca fazer uma trilha naCosta Verde & Mar. São mais de 10 opções que percorrem verdadeiros paraísos naturais. É necessário ficar atento aos níveis dos percursos antes de se aventurar para garantir que os praticantes estejam preparados para o desafio.

Onde encontrar: Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema e Penha;

Turismo rural: andar a cavalo, acompanhar de perto o processo de cultivo do solo, degustar o melhor do alimento fresco, se divertir em um pesque-pague ou relaxar em uma hospedagem tradicional. Tudo isso é possível encontrar em diversos ambientes localizados a poucos quilômetros de distância da área litorânea.

Onde encontrar: Balneário Piçarras, Camboriú, Ilhota, Itapema e Penha;

Praias: principal roteiro do Verão é garantia de diversão para pessoas de todos os perfis e idades. Na Costa Verde & Mar existem opções mais calmas, agitadas, com orla extensa ou até mais retiradas. Também é possível visitar praias propícias para práticas esportivas que vão desde o caiaque, passando pelo surfe, stand-up, mergulho, entre vários outros.

Onde encontrar: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo;

Parques: sinônimo de diversão garantida, estes espaços agradam todos os perfis e idades. Na Costa Verde & Mar é possível encontrar desde parques aquáticos com diversas opções de áreas para banho, passando por espaços de lazer com playground até parques temáticos, como o Beto Carrero World.

Onde encontrar: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo;

Moda: para desfrutar tudo que o Verão proporciona é necessário apostar em tecidos leves, confortáveis e de acordo com cada prática. Na Costa Verde & Mar você encontra o que há de melhor na moda praia, íntima e esportiva. A região conta com confecções locais que possuem renome nacional e internacional;

Onde encontrar: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Ilhota, Itajaí e Porto Belo;

Cicloturismo: curte pedalar? Uma das melhores formas de conhecer uma região é pedalando. A prática do cicloturismo é muito valorizada na Costa Verde & Mar. O percurso oficial é considerado referência nacional e liga interior ao litoral. O roteiro percorre mais de 210 quilômetros entre todas as 10 cidades da região.

Onde encontrar: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo;

Atividades náuticas: pela proximidade com mar e rio, a Costa Verde & Mar é referência nacional de diversas atividades náuticas que vão desde movimentação econômica até práticas de lazer. Com águas ideais para todos os estilos, se tornou polo para navegação com e sem motor. Também conta com empresas credenciadas que permitem o acesso e cuidado das embarcações, antes e após os passeios.

Onde encontrar: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo;

Cultura/história: com forte influência açoriana, colonização europeia, tradição da pesca e características indígenas, a Costa Verde & Marpossui diversas opções que remetem ao resgate histórico e cultural. São muitos museus, ambientes de arquitetura urbana, eventos culturais, festivais tradicionais, entre outros.

