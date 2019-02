Venda de ingressos para o Festival Brasileiro da Cerveja inicia nesta terça

Inicia às 16h desta terça-feira, dia 5, a venda de ingressos para o Festival Brasileiro da Cerveja 2019 e para a Feira Brasileira da Cerveja. As entradas para o maior festival cervejeiro do Brasil e da América Latina, que ocorre de 13 a 16 de março, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, e para a Feira que ocorre de 13 a 15 de março, também na Vila, podem ser adquiridos no site do evento, em https://festivaldacerveja.com/sistema/festival-ingressos/. Os ingressos do festival têm o mesmo valor do ano passado, R$12 na quarta e quinta-feira, R$30 na sexta e R$36 no sábado. Os ingressos para a Feira custam R$20.

Em 2019, aproximadamente 505 cervejarias brasileiras mostrarão o melhor da cultura cervejeira do país. A relação de cervejarias presentes, pontos gastronômicos e programação musical do Festival Brasileiro da Cerveja 2019 ainda não foi divulgada pelos organizadores. Os detalhes finais das atrações musicais e pontos de alimentação do evento estão sendo acertados. Em breve divulgaremos as informações completas. “Estamos trabalhando para que este seja o melhor Festival de Cervejas realizado na América Latina. A Ablutec tem o maior cuidado na escolha dos jurados nacionais e internacionais, selecionando sempre os técnicos do mais alto nível”, antecipa Richard Stheinhausen, presidente da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec).

O Festival Brasileiro da Cerveja e a Feira Brasileira da Cerveja são organizados pela Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica, em parceria com a Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura – Ablutec. Com o patrocínio do Angeloni, Agrária e Memo.

