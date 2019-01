Velha conhecida de Blumenau assume a Santur

Na semana passada, o governador Carlos Moisés anunciou o nome da nova presidente da Santur. É Flávia Didomenico, graduada em Turismo e Hotelaria, com especialização em Turismo: Planejamento, Gestão e Marketing.

Flávia é conhecida do trade turístico blumenauense, pois ela foi a consultora do SENAC que ajudou a construir o Plano Municipal de Turismo, em 2015, que virou lei em 2016. Relembre aqui.

“É um excelente nome e uma grande escolha do governador. Tem experiência e é técnica”, afirma o presidente do Parque Vila Germânica, Ricardo Stodieck, que também destaca a mudança administrativa do novo governo, que colocou a Santur no guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Flávia é a segunda pessoa indicada para a Santur na gestão de Moisés. O primeiro nome, Tiago Mondo, foi defenestrado nas redes sociais por ter apoiado Fernando Haddad (PT) contra Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da eleição presidencial. Não aguentou a pressão e pediu para sair alguns dias depois do anúncio oficial.

