Vacina da Gripe está disponível para toda a população a partir de hoje

Campanha encerrou em 75% da meta e cerca de 10 mil doses anda estão disponíveis.

Foto: Marcelo Martins

A partir desta segunda-feira, dia 3, as unidades de saúde que possuem sala de imunização estarão vacinando toda a população contra o vírus influenza. A campanha exclusiva para os grupos prioritários encerrou na última sexta-feira, dia 31 de maio.

Blumenau dispõe ainda de cerca de 10 mil doses em estoque, além daquelas que já foram distribuídas às unidades. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), estados e municípios não receberão nova remessa da imunização. A prioridade de abastecimento será então nos sete ambulatórios gerais, com as salas de vacina atendendo das 8h às 18h, sem fechar ao meio dia. As unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) vão seguir com a vacinação enquanto houver doses disponíveis. A população pode procurar qualquer unidade e não apenas a sua de referência.

Já há registro no município de 11 casos confirmados de gripe A, a maioria de H1N1. Neste final de semana um homem, de 69 anos, que estava internado no Hospital Santo Antônio, faleceu em decorrência do vírus. Ele não havia se vacinado neste ano e tinha histórico de doença crônica. Blumenau tem 53 notificações de Síndrome respiratória aguda grave. Destes, 10 pacientes não são residentes na cidade e 32 casos foram descartados.

Dados da campanha

Em Blumenau, foram aplicadas 83.251 doses da vacina contra o Influenza, o que corresponde a 75% das 111.031 pessoas que faziam parte da meta do MS.Durante os mais de 50 dias da campanha, a vacina foi disponibilizada, por determinação do MS, apenas para grupos prioritários. Os números registrados em Blumenau para esses grupos foram:

– crianças acima de seis meses e menores de seis anos: 17.713 vacinados (82,5%)

– gestantes: 2.079 vacinadas (63%)

– puérperas: 377 vacinadas (69,4%)

– idosos: 32.471 vacinados (106,3%)

– trabalhadores da saúde: 4.752 (48,64%)

– professores: 3.236 (98%)

– portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais: 18.758 vacinados

– adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional: 998 vacinados

– profissionais das forças de segurança e salvamento: 555 vacinados

