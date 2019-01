Últimos dias para inscrição de amostras para o Concurso Brasileiro de Cervejas

ermina na próxima terça-feira, dia 22, o prazo de inscrições para o Concurso Brasileiro de Cervejas 2019. As cervejarias podem fazer o cadastro das amostras pelo site do Festival Brasileiro da Cerveja (www.festivaldacerveja.com), na aba Concurso. A taxa de inscrição para cada cerveja é de R$245. O concurso de Blumenau é o 3º maior concurso de cervejas do mundo, tanto em relevância quanto em número de rótulos inscritos, e o maior da América Latina.

A competição deste ano contará com 106 jurados, de 24 países. São 57 brasileiros e 49 do exterior e todos foram convidados a participar devido ao reconhecimento de seu trabalho junto ao mercado cervejeiro.

O concurso inova também na premiação. Em 2019 serão premiadas as cervejas “The Best of Show” e a “Cervejaria do Ano” de acordo com o porte da cervejaria. Portanto, serão três coroações, para cervejarias de pequeno, médio e grande porte.

O Concurso

Esta será a 7ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas. O Concurso ocorre na sede do Festival Brasileiro da Cerveja, o Parque Vila Germânica, localizado em Blumenau, a Capital Brasileira da Cerveja. As amostras devem ser encaminhadas entre os dias 18 e 22 de fevereiro. O julgamento ocorre entre os dias 9 e 11 de março. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 12 de março.

O Concurso Brasileiro de Cervejas é organizado pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec) em parceria com a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica. A coordenação técnica do Concurso é feita pelo Instituto Science of Beer, de Florianópolis.



Assessora de comunicação: Ana Matesco

