Udesc anuncia candidatos convocados na segunda chamada do Vestibular de Verão 2019

Na tarde desta quarta-feira, 13, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou a segunda chamada do Vestibular de Verão 2019 para cursos presenciais de graduação. Acesse a lista no site oficial do concurso. Os 510 convocados deverão se matricular na próxima sexta-feira, 15, na secretaria acadêmica do seu curso. Confira os horários de matrícula de cada centro.

Os candidatos com 18 anos ou mais devem comparecer na secretaria acadêmica para se matricular, enquanto as matrículas dos menores de 18 anos precisarão ser feitas pelos pais ou pelo responsável legal. É necessário ir dentro do horário e com todos os documentos exigidos no edital do vestibular. É possível também enviar um procurador legalmente constituído no lugar do futuro calouro. Quem não vier ou deixar de apresentar toda a documentação perderá o direito de vaga.

O edital exige cerca de 20 documentos para apresentação. Além disso, os classificados pelo sistema de cotas para negros deverão firmar sua autodeclaração no momento da matrícula.

Conforme o Calendário Acadêmico 2019 da Udesc, as aulas dos cursos de graduação começarão em 18 de fevereiro. Acesse o Guia do Aluno de Graduação.

Auxílio financeiro

Os novos estudantes de graduação da Udesc poderão se inscrever no edital do Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica (Prafe). Confira o edital.

O Prafe oferece 630 vagas para o período entre 15 de abril e 13 de setembro, com valor diário de até R$ 6,50 para os contemplados, conforme as características específicas de cada centro da Udesc.

Podem se inscrever acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica, situação na qual o núcleo familiar tem renda bruta per capita de até um salário mínimo e meio.

Office 365

Além disso, estará liberado a eles o acesso ao site office.udesc.br para ter gratuitamente uma conta de e-mail da Udesc, além de aplicativos do pacote Office 365 e do Windows 10 Educacional.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas na página do Vestibular de Verão 2019, assim como com as secretarias acadêmicas. Confira os contatos.

