Nesta quarta-feira, dia 23, a Rua Bruno Hering (Morro da Companhia) terá interdição parcial da pista, das 8h às 17h, nas proximidades da esquina com a Rua Johanna Hering, no bairro Velha. No local, a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) realizará o conserto da tubulação. Durante o período, o trânsito de veículos funcionará no sistema pare e siga. Em caso de chuva, os serviços poderão ser cancelados.

Assessor de comunicação: Felipe Elias

Curtir isso: Curtir Carregando...