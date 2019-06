Trecho da Rua Palmeiras fica parcialmente interditado nesta sexta-feira

Será executado pela Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), nesta sexta-feira, dia 28, o reparo na tubulação da Alameda Duque de Caxias, a popular Rua das Palmeiras, bem no trecho que compreende ao corredor de ônibus em frente a Câmara Municipal de Vereadores. Para a realização do serviço, a via ficará parcialmente interditada ao trânsito, das 8h às 17h. Em caso de más condições climáticas, os serviços poderão ser reagendados.

