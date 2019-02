Transporte coletivo volta a operar com suas tabelas normais de horários

A partir de segunda-feira, dia 29, as 46 linhas do transporte coletivo urbano de Blumenau, que estão funcionando com horários especiais, voltam a realizar as suas tabelas normais, com exceção daqueles horários de ajuda escolar que retornam somente com o início do ano letivo. Entre os dias 3 e 26 de janeiro, essas linhas operaram com horários diferenciados, de segunda a sexta-feira, em razão da menor demanda de usuários no período.

Os horários de funcionamento das linhas estão disponíveis para consulta aqui. A BluMob também atualizará os horários no aplicativo Moovit e no Google Maps.

