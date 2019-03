Trânsito terá alterações neste fim de semana

Neste fim de semana, o trânsito terá alterações temporárias em alguns pontos da cidade para a realização de eventos e serviço de manutenção. No sábado e domingo, dias 9 e 10, a Ponte Engenheiro Antônio Vitorino Ávila Filho (Ponte dos Arcos) ficará com o tráfego interrompido nos dois sentidos para veículos e pedestres para realização de limpeza. Haverá sinalização no local para orientação dos motoristas.

No sábado, às 15h, a Rua 15 de Novembro será fechada entre as ruas Nereu Ramos e Amadeu da Luz para a Parada de Natal. A via será palco de um desfile com seis carros alegóricos e outras atrações apresentadas durante os desfiles realizados nas noites de sábado, na Rua Alberto Stein. Agentes de trânsito estarão na região orientando os motoristas. A expectativa é que o trânsito na via esteja totalmente liberado por volta das 16h.

À noite ocorrerá mais um desfile da Magia de Natal na Rua Alberto Stein, no bairro Velha. O evento terá início às 20h30 e ocorrerá na pista em frente ao Parque Vila Germânica, Ginásio Galegão e Parque Ramiro Ruediger. Por conta disso, aproximadamente uma hora antes do desfile o trânsito será fechado. O motorista que estiver na Rua Almirante Tamandaré, no sentido Centro/bairro, e quiser seguir para as ruas Humberto de Campos e/ou João Pessoa deverá acessar a Rua Marechal Deodoro.

O trânsito na Rua Estanislau Schaette com a Rua Almirante Tamandaré, no sentido bairro/Centro, também será desviado para a Rua Marechal Deodoro. Na rotatória das ruas Humberto de Campos e Alberto Stein, o trânsito no sentido Centro/bairro será desviado para a Rua Almirante Tamandaré e o motorista que quiser seguir para a Rua João Pessoa deverá acessar a Rua Marechal Deodoro.

No acesso da Rua Alberto Stein pela Rua João Pessoa, o trânsito estará liberado até as 19h30. Após esse horário, a via será bloqueada para posicionamento dos carros alegóricos do desfile, ficando o acesso liberado somente para os ônibus do transporte coletivo. O trânsito no local será liberado após a saída dos carros alegóricos para o evento. Os motoristas que precisarem acessar a Humberto de Campos poderão utilizar a Rua Mariana Bronnemann como rota alternativa.

A Rua Itapiranga, no trecho entre as ruas João Pessoa e Humberto de Campos, ficará fechada aos veículos a partir das 19h30 para o posicionamento dos carros alegóricos do desfile. O trânsito no local será liberado após a saída dos carros para o evento. Durante o período, os motoristas que quiserem acessar a Rua Humberto de Campos deverão seguir pela Rua João Pessoa, acessar a Rua

Mariana Bronnemann como rota alternativa e as ruas Ronaldo Baumgarten (fundos do Corpo de Bombeiros) e Heinrich Hosang para efetuar o retorno.

Agentes de trânsito estarão nas proximidades do evento orientando o fluxo de veículos. A expectativa da Guarda Municipal é que por volta das 23h o trânsito esteja normalizado na Rua Alberto Stein.

Evento no domingo

Na manhã de domingo, ocorrerá o Triathlon do Sagu 2017. O evento, promovido pela Associação Blumenauense de Triathlon, terá início às 8h, no Complexo do Sesi, e causará alterações no trânsito das ruas Antônio Treis e Silvano Cândido da Silva, no percurso de bicicleta. Agentes de trânsito estarão na região orientando os motoristas. A expectativa da Guarda Municipal de Trânsito é que por volta das 10h o tráfego esteja normalizado.

