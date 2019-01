Trânsito da Humberto de Campos tem nova alteração a partir de segunda

A partir da manhã de segunda-feira, dia 14, haverá alteração no trânsito da Rua Humberto de Campos, no bairro Velha, para continuidade do projeto de duplicação da via. O fluxo no trecho entre o pórtico do Parque Vila Germânica e a Rua Jacó Brueckheimer continuará no sentido Centro/bairro, contudo os veículos trafegarão pelas pistas do lado esquerdo, que já sofreram as intervenções. Com isso, as pistas do lado direito neste trecho poderão receber os serviços de escavação, troca de material, base do asfalto e rede de água para nova pavimentação e calçadas.

Portanto, os veículos que seguem rumo ao prolongamento da Rua Humberto de Campos terão que realizar um pequeno desvio à esquerda após o semáforo da Feira Livre e acessarão as pistas do lado esquerdo até a Rua Jacó Brueckheimer, onde serão direcionados novamente para as faixas de rolamento do lado direito, podendo seguir assim para o prolongamento ou para a Rua Marechal Deodoro.

Além disso, o fluxo na Rua Jacó Brueckheimer voltará à normalidade, ou seja, os veículos circularão no sentido para a Rua João Pessoa. Já os motoristas que vêm pela Rua João Pessoa ou pelo Morro da Companhia, e querem acessar a Rua Humberto de Campos, deverão utilizar a Rua Itapiranga, e não mais a Rua Jacó Brueckheimer.

