Temperatura deve chegar a 41 °C nesta quarta-feira em Blumenau

Depois de uma terça-feira, 15, marcada por fortes chuvas, falta de energia e até mesmo a queda de uma árvore no bairro Salto do Norte, a quarta-feira, 16, deve trazer um calor ainda mais intenso. A previsão do AlertaBlu é de que, durante a tarde, as temperaturas cheguem a 41 °C.

Apesar de ter amanhecido nublado, o tempo deve ficar mais firme com o passar da manhã. O problema chega à tarde, com a aproximação de uma frente fria pelo litoral que forma áreas de instabilidade. Intensificadas pelo calor e pela umidade, elas devem provocar pancadas de chuva com trovoadas e descargas elétricas.

A Epagri-Ciram, órgão meteorológico do governo do estado, já havia emitido um alerta de temporaisaté quinta-feira, 17. A chuva deve vir isolada entre a tarde e a noite, acompanhada de muito vento. As previsões não descartam a possibilidade de queda de granizo da forma isolada.

