Teatro e cinema fazem parte da programação do Espaço Detalhe no mês de maio

No mês de maio, o Espaço Detalhe traz dois espetáculos teatrais e Cine Sesc à comunidade de Blumenau. Na sexta-feira, dia 17, às 20h, apresenta o espetáculo Isso Não é brincadeira, do Detalhe Teatro (SC). No dia 23, quinta-feira, às 20h, o espetáculo Camarim, da Cia Valentina de Teatro (MG); e no dia 31, sexta-feira, às 19h30, o Cine Sesc com apresentação do filme As Duas Irenes (Brasil/2017). O Espaço Detalhe fica localizado na rua Euclides da Cunha, 137, no bairro da Velha, e os ingressos podem ser adquiridos no local ou 1 hora antes de cada apresentação. Confira valores e sinopses na programação abaixo:

PROGRAMAÇÂO

Dia 17 de maio, às 20h

Espetáculo Isso Não é Brincadeira, do Detalhe Teatro (Blumenau, SC)

Sinopse: O espetáculo traz situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, focando na ação dos personagens para a resolução dessas situações. Dinâmico e com contato direto com o público, estimula crianças, adolescentes e adultos a refletirem, discutirem e agirem perante casos de abuso e exploração sexual, produzindo um trabalho de prevenção na prática.

Ingressos: R$30 e R$15 (meia). *Os ingressos podem ser adquiridos no Espaço Detalhe ou 1 hora antes do início do espetáculo.

Classificação indicativa: a partir dos 7 anos.



Dia 23 de maio, às 20h

Espetáculo Camarim, da Cia Valentina de Teatro (São João Del Rei, MG)

Sinopse: Camarim é um solo com bonecos em escala humana, que traz um recorte na vida de Marie, uma mulher que passou a vida em um cabaré apresentando-se como dançarina. Na velhice, Marie dirige a mesma casa de shows em que dançou, e tenta lidar com as decisões tomadas e seus traumas do passado. Ao se deparar com seu antigo ‘eu’, Marie é transportada para um tempo onde a futilidade e o dinheiro guiavam a sua vida, dividindo-a entre o trabalho noturno e o sonho de viver um grande amor. Essa peça foi idealizada pela atriz e bonequeira Luciana Antunes que, após dois meses de pesquisa em Santiago do Chile, sob consultoria da Mestra russa Natacha Belova e uma renomada equipe chilena, deu continuidade a esse solo dramático denso e atual, que toca e emociona sem pronunciar sequer uma palavra.

Ingressos: R$30 e R$15 (meia). *Os ingressos podem ser adquiridos no Espaço Detalhe ou 1 hora antes do início do espetáculo.

Classificação indicativa: 14 anos.



Dia 31 de maio, às 19h30

Filme As Duas Irenes, Brasil 2017 (drama)

Sinopse: Uma menina de 13 anos, de uma família tradicional do interior, descobre que seu pai tem uma filha com outra mulher, e que essa menina tem a mesma idade e o mesmo nome dela.

Parceria com SESC Blumenau. GRATUITO e aberto à comunidade.

Classificação indicativa: 14 anos.



Local: Espaço Detalhe (R. Euclides da Cunha, 137, bairro da Velha, Blumenau, SC)

Curtir isso: Curtir Carregando...