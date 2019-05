Teatro Carlos Gomes é escaneado para registro de patrimônio histórico

Inaugurado em 1939, o Teatro Carlos Gomes, localizado em Blumenau, Santa Catarina, se tornou um dos principais pontos turístico da região. Conhecido por sua arquitetura histórica, seus eventos e atividades culturais, o local representa a história dos blumenauenses e proporciona ao Vale do Itajaí momentos de prazer e descontração, além de oportunidades de aprendizado.

Com o intuito de compilar as condições existentes e atuais do patrimônio e guardá-las para acervo histórico, foi finalizado no mês de abril o escaneamento em 3D do local. A novidade foi a utilização de um equipamento inédito na cidade, fornecido e aplicado com exclusividade pela empresa WRodacki, que fez um trabalho voluntário no teatro. O equipamento utilizado foi o Scanner a laser 3D, que permite uma precisão milimétrica de medição a laser para documentação e pesquisas em 3D.

Segundo a engenheira Camila Kleis Rodacki, com o escaneamento foi possível capturar informações precisas e detalhadas do local para arquivo histórico. “Por ser um patrimônio histórico, o registro de cada detalhe de maneira exata e ágil foi fundamental. Com o Scanner 3D a precisão das medidas e dos detalhes foi alcançada de maneira milimétrica. No total, em quatro dias, foram levantadas todas as informações necessárias”, informa Camila.

“A realização voluntária deste trabalho efetuado com exclusividade pela empresa WRodacki, com a tecnologia Scanner 3D, foi de extrema importância para história de Blumenau, pois esta documentação imortaliza a arquitetura, interior e a fachada do teatro com a tecnologia. Este registro do patrimônio histórico possibilita a reconstrução, ampliação ou até mesmo o restauro futuramente do teatro Carlos Gomes”, apontou o secretário de Turismo e Lazer de Blumenau e presidente do Teatro Carlos Gomes, Ricardo Stodieck.

Camila ainda ressalta que o Scanner 3D tem vantagens diretas e indiretas que vão desde a minimização de riscos, até a redução de visitas a campo. “Após a medição do local e com o registro completo, é possível utilizar o arquivo digital para novas medições em escritório, sem necessidade de retornar ao local, permitindo também o desenvolvimento de novos projetos para o patrimônio”.

Patrimônio histórico

Desde a sua fundação, o Teatro Carlos Gomes vem sofrendo mudanças impostas pelo desenvolvimento populacional e social de Blumenau. Com o crescimento da cidade, o teatro passou a realizar atividades de educação, apoio cultural e artístico, transformando-se assim, em um centro que auxilia o desenvolvimento cultural da região e, com isso, viu-se a necessidade de realizar o acervo histórico do local.

De acordo com o engenheiro Marcelo Rodacki, “o acervo histórico é uma forma de valorizar a história da cidade, garantindo, assim, que as construções históricas permaneçam em nossos registros sem perda de informações”.

Rodacki comenta que a realização deste trabalho foi uma experiência incrível, por se tratar de um patrimônio histórico da região do Vale do Itajaí. “Foi gratificante ter a possibilidade de fornecer esta documentação para a cidade. Trata-se de uma construção muito admirada por todos e é um prazer documentar esta história”. Acompanhe o vídeo do escaneamento do Teatro Carlos Gomes aqui.

O engenheiro conta que o trabalho no teatro durou cerca de quatro dias em campo para captação de informações e quatro dias para o processamento de dados, totalizando oito dias. “Neste tempo foi possível se obter uma nuvem de pontos completos e detalhados do patrimônio”. Ao todo foram utilizadas no local 171 cenas, ou seja, foram escaneados 171 pontos do teatro, sendo 34 pontos externos e 137 internos, atingido uma precisão média de 5mm.

O Scanner a laser 3D

Fabricado na Alemanha, pela empresa Faro Technologies, o Scanner a laser 3D permite realizar medições de estruturas de forma rápida, simples e precisa, com redução de erros, produtividade e eficiência. O produto é uma nuvem de pontos e, cada ponto possui uma coordenada x,y,z, ou seja, entrega um modelo digital 3D que possibilita inúmeras aplicações, desde a criação de um projeto baseado nas características originais, memória documental, até perícia.

A técnica já foi utilizada no Brasil em diversas ocasiões, como por exemplo, no Museu Imperial de Petrópolis, para acervo histórico, no museu Nacional no Rio de Janeiro, para perícia e, no viaduto que cedeu na marginal Pinheiros, em São Paulo, para levantamento da estrutura existente e, recentemente foi utilizado no incendio da Catedral de Notre Dame que em 2015 foi escaneada e hoje, após o incêndio, este arquivo fornece um material rico em informações e precisão dimensional para a reconstrução do local.

Alguns benefícios do Scanner a laser 3D são: aumento de potencial produtivo, redução de visitas ao local, registro completo do ambiente, minimização de riscos, agilidade em campo, interoperabilidade, qualidade de dados, redução de retrabalhos, redução de equipe de campo e eliminação de atividades sem valor agregado.

A WRodacki

A WRodacki é uma empresa inovadora no processo de engenharia e construção civil no Vale do Itajaí. Como propósito de contribuir com o desenvolvimento da engenharia e suas vertentes, a WRodacki acredita que a colaboração e a evolução contínua são fundamentais para o ramo. Com um novo olhar e atentos às tendências de mercado, a companhia trás uma nova proposta de negócio que visa o compartilhamento de ideias e potencial das empresas. A companhia tem como foco atuar com empresas e projetos que precisam desenvolver processos de engenharia em qualquer área, que querem inovar e entendem a importância da boa utilização da tecnologia com esse objetivo.

Com exclusividade em Blumenau e região, a WRodacki oferece o serviço de escaneamento a laser 3D cujo processo de medição fornece material rico, preciso e ágil para diversos fins. Com base na nuvem é possível produzir modelos 3D, documentação 2D, tour virtual, simulações 3D e estudos de interferência. Esses produtos podem ser utilizados para projetos desenvolvidos em BIM, acompanhamento contínuo de obra para controle de qualidade do serviço e as built, estudo de layout, gestão de ativos, monitoramento de patologias, planejamento urbano, entre outros.

