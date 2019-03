Táxi adaptado começa a circular em Blumenau

Foto: Michele Lamin

A partir desta quarta-feira, dia 27, a frota de táxis de Blumenau possui um veículo com acessibilidade. Tendo em vista a perspectiva de demanda de passageiros, o Seterb estava em tratativas com a Coopertaxi (cooperativa dos taxistas) com o objetivo de incentivar a implantação do serviço especializado.

Luciano Muller, um dos permissionários no município, ficou interessado e adquiriu um automóvel adaptado para atender pessoas com dificuldade de locomoção. “Eu tenho clientes cadeirantes, via a dificuldade deles e estava planejando ter um veículo assim. Fico feliz em poder transportá-los com mais conforto”, diz Muller.

O acesso do cadeirante ao veículo é simples. Primeiro, prende-se o cinto de segurança na estrutura da cadeira de rodas, e em seguida desloca a cadeira pela rampa. Dentro do carro, basta colocar o cinto de segurança. “Achei perfeito, seguro e tranquilo. Se eventualmente eu precisar do serviço, vou usar”, afirma o cadeirante Célio Scholemberg,

A mãe de Andréia de Fátima dos Santos Silva, Rosalina Maria, de 74 anos, necessita da cadeira de rodas para se locomover e o táxi adaptado será uma boa opção de transporte. “Vai ajudar bastante porque quando a gente precisar não terá a necessidade de tirá-la da cadeira de rodas para ir ao destino desejado. Ficou prático e seguro”, ressalta.

Por exigência do Seterb, o veículo passou por vistoria de uma empresa credenciada pelo Inmetro para certificar as condições de acessibilidade e está totalmente apto a circular. O carro, um Chevrolet Spin, funciona como táxi comum, bem como para pessoas com dificuldade de locomoção e mais dois passageiros, nos mesmos valores das tarifas. Para o diretor de Transportes do Seterb, Lairto Leite, este é um serviço de grande relevância para a sociedade e que num futuro próximo pode despertar o interesse de outros permissionários.

