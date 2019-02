Syahamba abre a segunda temporada do Cultura na Igreja

O Programa Cultura na Igreja do Espírito Santo retorna no domingo, dia 17 de fevereiro, às 19h30, na Paróquia Luterana Blumenau Centro, com a apresentação do grupo vocal Syahamba. O repertório inclui canções de Carlos Gomes, Heitor Villa Lobos, Johann Sebastian Bach e John Leavitt. A entrada é gratuita.

Syahamba Canta Clássicos tem como objetivo promover e difundir a música erudita ao público de Santa Catarina, bem como fazer releituras de grandes composições eruditas, com o intuito de reafirmar a qualidade da música clássica produzida no estado e no país. O projeto é patrocinado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Além de Blumenau, o grupo ainda se apresenta nas cidades de Brusque, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul e Timbó.

O Grupo Vocal Syahamba foi formado em 1999. Nos mais de 16 anos de atuação, fez poucas apresentações e se dedicou ao estudo da música e às aulas de preparação vocal. A qualidade da música e o vocal diferenciado é uma das características do trabalho do Syahamba, que é composto por quatro integrantes: Cristiano Florêncio – Maestro, Camila Bona – Contralto, Jussara Zermiani Florêncio – Soprano e João Roberto Idésio – Tenor

