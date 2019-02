Suspeita de intermediar adoção ilegal diz que menino é filho de uma sobrinha

Adolescente foi encontrada com outra menina na casa de Maria Paraguaia; ‘ela não queria mais o menino’, declarou.

A suspeita de intermediar a adoção ilegal do menino encontrado em uma rua de Cascavel, no oeste do Paraná, disse que ele é filho de uma sobrinha. A adolescente de 17 anos foi encontrada com outra menina, de dez, na casa de Maria Conceição Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, na terça-feira (24).

“Ela não queria mais o menino”, declarou a mulher no início da tarde desta segunda-feira (30), quando era transferida da carceragem da delegacia central da Polícia Civil em Cascavel para a Cadeia Pública de Corbélia. Ela também disse ser inocente.

O menino foi regatado pelo Conselho Tutelar no dia 10. Maria Paraguaia foi quem acionou o conselho afirmando tê-lo achado abandonado em frente à casa onde ela mora.

A polícia desconfiou do comportamento dela e a intimou para prestar depoimento na terça-feira, quando acabou presa. No mesmo dia a adolescente e a menina foram encontradas na casa de Maria Conceição e também levadas pelo Conselho Tutelar. O conteúdo do depoimento deverá ser mantido em sigilo até o fim das investigações.

O advogado Felipe Veloso preferiu não comentar as declarações de Maria Conceição. Ele disse que a orientação era para que ela não conversasse com a imprensa e que não falasse nada que pudesse atrapalhar o andamento do processo e a produção de provas.

Veloso adiantou ainda que deve esperar até o fim da semana para decidir se entra com um pedido de habeas corpus para que a cliente responta em liberdade.

Tráfico Internacional de Pessoas

Segundo a PF, o garoto é paraguaio e pode ter sido vítima de tráfico internacional de pessoas. Na quarta (25), o cônsul do Paraguai em Foz do Iguaçu, Jorge Antonio Coscia, esteve em Cascavel para acompanhar as investigações e confirmou que o menino, a adolescente e a menina são paraguaios.

Também na quarta, o delegado Mario César Leal Júnior, responsável pelas investigações, disse que encaminhou às autoridades paraguaias as fotos e as impressões digitais do menino, da menina e da adolescente. O objetivo é identificar os três e localizar as famílias.

A colaboração deverá ser feita no âmbito do comitê tripartite, que reúne ainda representantes de autoridades policiais e fiscais também da argentina. O grupo atua de forma cooperada no combate de crimes na região da tríplice fronteira.

Na quarta-feira (25), o cônsul do Paraguai em Foz do Iguaçu, Jorge Antonio Coscia, esteve em Cascavel para acompanhar as investigações.

Interrogatórios

A polícia já ouviu várias pessoas, entre elas, o homem e a mulher suspeitos de tentarem adotar ilegalmente o menino com a ajuda de Maria Paraguaia. O casal prestou depoimento duas vezes e entregou os telefones celulares para a polícia.

Há indícios de que os dois pagaram um valor inicial de R$ 700 pela criança e que desistiram da adoção quando perceberam ser irregular.

Segundo o delegado, eles não foram presos por não estarem em situação de flagrante.

Os depoimentos devem continuar esta semana.

