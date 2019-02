Governo está com inscrições abertas do programa de estágio Novos Valores

Estudantes do ensino médio e superior que estão buscando oportunidade no mercado de trabalho, já podem se inscrever no programa de estágio Novos Valores 2019. Para participar do processo, o aluno deve ter no mínimo 16 anos e a instituição que estuda estar cadastrada na Secretaria de Estado da Educação (SED). O edital foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, 13.

Após a inscrição, realizada diretamente pelo aluno na instituição que estuda, o cadastro será enviado às instituições que necessitam de estagiário para análise. As escolas estaduais também podem ter estagiários por meio do programa, considerando um estagiário para cada 200 estudantes por período, podendo cada escola ter no máximo três estagiários.

A carga horária é de 20 horas semanais e o valor da bolsa pode variar entre R$ 380,00 para estudantes do ensino médio, R$ 430,00 para estagiários de educação profissional e R$ 500,00 para alunos de graduação, tendo o auxílio transporte de R$ 5,00 ao dia.

De acordo com o coordenador do programa pela SED, Daniel de Carvalho Oliveira, o objetivo do programa é oportunizar os jovens para terem contato com o mundo do trabalho. “É uma oportunidade que beneficiou cerca de 4,8 mil estudantes no último ano, além ampliar experiências e muitas vezes também auxiliar na escolha da profissão”, enfatiza.

