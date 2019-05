Sub-11 da Spaca Blu sedia etapa do Estadual e terá dois jogos no sábado

No próximo sábado, dia 1º, a categoria sub-11 da Spaca Blu entra em quadra para mais dois compromissos válidos pelo Campeonato Catarinense. Os jogos estão programados para ocorrerem no Ginásio da Spaca, em Blumenau. O primeiro desafio será diante da Apama, às 9h30. No período noturno, às 19h, o confronto será diante do Jaraguá Futsal.

A equipe é comandada pelo técnico Rafael Luiz Gomes. As partidas são válidas pela terceira rodada da primeira fase do Estadual. O objetivo da Spaca Blu é consolidar bons resultados. A Spaca Blu convida todos os amantes do futsal, assim como torcedores e pais, para comparecerem ao ginásio e incentivar os jovens talentos blumenauenses.

Programação

01/06/2019 (sábado) – Spaca Blu x Apama – 9h30

01/06/2019 (sábado) – Spaca Blu x Jaraguá Futsal – 19h

Resultados

20/04/2019 – Real Futsal 6×1 Spaca Blu

20/04/2019 – Xoxo10 2×0 Spaca Blu

10/05/2019 – Rodeio 2×4 Spaca Blu

10/05/2019 – Clube Evangélico Jaraguá 5×2 Spaca Blu

Curtir isso: Curtir Carregando...