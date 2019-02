SORRISO – Família do Paraná morre em acidente quando retornava de um velório

Velório era do pai da jovem que morreu junto ao namorado e sogro

Um grave acidente matou três pessoas na manhã desta sexta-feira (27) na BR-163 em Sorriso, no estado de Mato Grosso. De acordo com informações da imprensa local, todas as vítimas eram da mesma família e moravam em Cianorte, no noroeste do Paraná; Eles retornavam de um velório em Colíder, também no MT.

Morreram o empresário cianortense Valdecir Inácio dos Santos, de 58 anos, além de seu filho Márcio Fabiano dos Santos, de 35, que era natural de Cascavel, e a esposa dele, Gislaine Silva, de 37 anos.

ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 8h da manhã no trecho entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso (MT). A Nissan Frontier onde viajava a família colidiu de frente com um caminhão com placas de São Paulo; A Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita que a caminhonete aquaplanou e invadiu a pista contrária.

A violência do impacto chocou os motoristas que passavam pelo trecho; As peças da Frontier, que ficou completamente destruída, estavam espalhadas pela pista e o caminhão caiu em um barranco.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi encaminhado por socorristas a um hospital de Lucas do Rio Verde. Após receber alta, ele deve prestar depoimento para esclarecer como ocorreu o acidente.

Fonte: ROBERTO LORENZON