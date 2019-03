Signos através dos astros

A Lua em Leão amplia o senso dramático em nossas ações e atitudes tornando o dia um momento de significação para as artes como teatro e cinema e nos dando um profundo senso de respeito à autoridade.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

O seu dia: momento de afirmação e emoções nos relacionamentos sociais. Indicações que acentuam sua sensibilidade, com compensação pessoal e muita energia. Interesses: lucros com o comércio e na assinatura de contratos. No trabalho, seja prudente nos compromissos. Intimidade e sentimentos: realização.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

O seu dia: procure agora entender razões e motivações dos mais próximos ou questões e demandas das pessoas amigas. Interesses: trato acertado de pendências e desafios do trabalho. No campo financeiro, momento de vantagem e de uma boa solução de pendências. Intimidade e sentimentos: alegria exposta.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

O seu dia: quadro astral em que novas amizades ou pessoas estranhas o ajudarão de forma duradoura trazendo novidades. Interesses: dia de bom significado para interesses financeiros. Solução de pendências de trabalho. Intimidade e sentimentos: dia que revela reencontro de muito significado afetivo.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

O seu dia: há hoje uma boa influência para a solução de pendências em família. Por isso, seja mais firme nos seus atos. Interesses: acerto com dinheiro das suas atividades e em relação aos seus negócios próprios e demandas de trabalho. Intimidade e sentimentos: dia que recomenda conter as emoções.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: a Lua rege em seu signo a capacidade de mando, autoridade e senso dramático. Isso o fará dinâmico e mais ágil no pensar e decidir. Interesses: ouça conselhos na lida das finanças. No trabalho, acerto com os novos planos e suas tarefas. Intimidade e sentimentos: emotividade muito exagerada.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: indicação de muitas novidades no campo pessoal. Mesmo assim, não transfira ou confidencie as suas dificuldades. Interesses: são favoráveis as influências que dizem de negócios e assuntos ligados à profissão. Tenha mais cuidado com o seu dinheiro. Intimidade e sentimentos: mostre carinho.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: assuntos passados dos quais talvez já não se recorde virão à tona trazendo surpresa muito agradável. Interesses: você terá bom encaminhamento para interesses de trabalho. Nas finanças, este será um dia estável. Intimidade e sentimentos: novidades marcantes e mais agradáveis e duradouras.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: bom posicionamento em seu signo aponta notícias envolvendo a família em assunto importante. Interesses: no seu trabalho, com dinheiro e em negócios de seu interesse, quadro muito positivo. Lucros com as atividades rotineiras. Intimidade e sentimentos: emoções fortes em assuntos do coração.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: você terá ajuda de pessoa mais idosa ou experiente o que o fará mudar decisões de interesse pessoal. Interesses: materialmente, ganhos com o trabalho em grupo, na cooperação com outras pessoas e na sua associação para lucro. Intimidade e sentimentos: novidades de significado com íntimos.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: solução de pendências e dos pequenos problemas envolvendo a família. Interesses: há agora a possibilidade de que acerte decisões ligadas ao trabalho e dinheiro. Em termos profissionais, aproxime-se de quem pode transmitir-lhe vivência e experiência. Intimidade e sentimentos: dia benéfico.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: dia de vantajosas influências para os seus relacionamentos sociais. Interesses: decisões de trabalho terão forte influência no cotidiano e para sua lida com dinheiro, patrimônio e bens. Intimidade e sentimentos: bons acontecimentos na lida íntima trarão quadro de alegria e fortes emoções.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: sentimentos fortemente influenciados em momento de dúvida e inquietação em família. Interesses: quadro de boas influências e perspectivas para que se consolidem posições e ganhos em suas atividades no trabalho. Evite gastos desnecessários. Intimidade e sentimentos: procure ser mais contido.

