Signos através dos astros

A Lua começa a sua regência por Capricórnio gerando com sua influência quadro de rigor nas atitudes, exigências que se desdobram por comportamento e palavras em momento de elevado senso da realidade.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

O seu dia: pessoa amiga ou parente próximo trará ajuda gerando posição que o levará a acertar assuntos que o inquietam. Interesses: momento de bom significado para os interesses financeiros com a solução de pendências de trabalho. Intimidade e sentimentos: quadro que revela desencontro com íntimos.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

O seu dia: com boa posição em seu signo suas iniciativas serão favorecidas e, com isso, ocorrerão acertadas decisões de caráter pessoal. Interesses: quadro de boa significação material em dia que o verá mais próximo da conquista de seus objetivos. Intimidade e sentimentos: seja tolerante com íntimos.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

O seu dia: posições e atitudes que hoje trarão benefício por suas firmeza e dinamismo ao agir. Interesses: com as vantagens do dia você verá aflorar o melhor de sua capacidade mental e, assim, poderá se arriscar em assuntos complicados em seu trabalho. Intimidade e sentimentos: harmonia e ternura.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

O seu dia: momento que lhe trará novidades na lida com pessoas mais amigas. Mas, não transfira ou confidencie dificuldades pessoais ou problemas da sua intimidade. Interesses: boas influências afetam negócios e interesses ligados à profissão ou carreira. Intimidade e sentimentos: mostre sentimentos.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: quadro que aponta o afloramento e a retomada de assuntos e pendências do passado. Na lida pessoal, dia de lembranças e de surpresas. Interesses: você terá bom encaminhamento para interesses de trabalho. Nas finanças, quadro estável. Intimidade e sentimentos: novidades marcantes. Alegria.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: um bom aspecto gera posição mais estável, apesar de sua sensibilidade com possíveis mudanças na lida com os parentes. Interesses: o posicionamento de seu dia sugere quadro mais equilibrado em relação a dinheiro. Bons planos com o trabalho. Intimidade e sentimentos: valorize a convivência.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: influência benéfica irá concentrar suas atenções nas relações pessoais, amizades e em família. Interesses: quadro que aponta dificuldades no trabalho o que, no entanto, será passageiro. Mas, procure hoje evitar os gastos exagerados. Intimidade e sentimentos: fatos novos e aura de alegria.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: boa posição em seu signo amplia vantagens por fatos novos e apoio de amigos em assunto importante. Interesses: seu dia irá mostrar um quadro vantajoso por novos ganhos e forte possibilidade de mudança positiva em sua rotina de trabalho. Intimidade e sentimentos: íntimos irão compensá-lo.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: relacionamentos pessoais que hoje mostrarão vantajosas influências para lidar com seus bens. Interesses: decisões de trabalho terão forte influência no cotidiano e na sua lida com dinheiro, patrimônio e bens. Intimidade e sentimentos: bons fatos poderão envolver pessoas íntimas. Alegria.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: neste momento, com a Lua em seu signo, seus sentimentos estarão fortemente influenciados em um quadro de realização em família e com amigos. Interesses: boas perspectivas para que se consolidem ganhos em seu trabalho. Evite gasto desnecessário. Intimidade e sentimentos: demonstre afeto.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: indicações de sensibilidade em um dia compensador com afirmação para seus relacionamentos não emocionais e nas amizades. Interesses: lucros com o comércio e a assinatura de contratos. Mas, seja prudente com os seus novos compromissos. Intimidade e sentimentos: realização e apego no amor.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: novas razões e inesperadas motivações na lida com parentes mudarão seu ânimo. Interesses: trato acertado com as pendências ou os desafios do trabalho. No campo financeiro, este momento é de vantagens. Mas, apesar disso, não exagere com suas dívidas. Intimidade e sentimentos: reveja decisões.

