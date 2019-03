Sexta-feira é Dia D para a entrega (atrasada) das agendas escolares em Blumenau

Nesta sexta-feira, dia 8, até o meio dia, é o prazo limite para a empresa que ganhou a licitação para confeccionar as agendas escolares da Rede Pública de Blumenau entregá-las.

Na verdade é o segundo prazo, pois no primeiro, no começo de fevereiro quando começava o ano letivo, o material entregue era de péssima qualidade e foi devolvido pela Prefeitura, depois de conferir a qualidade junto com o Observatório Social de Blumenau.

Das 40 mil unidades previstas na licitação, 18 mil já foram entregues. Numa avaliação preliminar da Prefeitura, o material é de boa qualidade, mas falta a conferência do OSBLU.

Se a empresa entregar as demais 22 mil unidades no prazo, o material será distribuído para escolas e CEIs na próxima semana.

Depois, será instalado um processo interno para responsabilizar a empresa que não entregou o material no prazo como devia.

