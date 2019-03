SEST SENAT de Blumenau tem oferta de 32 cursos de qualificação e especialização em março

BLUMENAU – Março será um mês recheado de oportunidades em qualificação e aprimoramento profissional no SEST SENAT de Blumenau. A programação conta com 32 cursos, distribuídos por áreas específicas. A novidade do mês fica por conta dos cursos direcionados para pessoas que buscam o primeiro emprego, especialmente os jovens. Serão seis nessa categoria, previstos para ocorrer nos dias 15, 22 e 29.

São sete outros voltados para gestão de negócios; um no transporte de veículos; 11 treinamentos específicos para condutores e sete especializados. Destes, dois já iniciam neste final de semana. Nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 (Sábados) haverá um especializado para quem atua no transporte coletivo, em dois períodos (matutino e vespertino) e 50 horas de aula. Com a mesma carga horária, terá o especializado MOPP (Movimentação e Operações de Produtos Perigosos). Serão sempre aos sábados e domingos, nos dias 02, 03, 09, 10 e 16, igualmente entre 08 a 18h10.

Todos os cursos são gratuitos para quem atua no transporte. E o benefício é extensivo aos dependentes. Para outros interessados, o preço é diferenciado.

As aulas serão ministradas na unidade do SEST SENAT de Blumenau, situada na rua Ricardo Georg, 777, no bairro Itoupava Central. Mas a entidade também oferece pacotes de atendimento in company para atender empresas interessadas em capacitar seus colaboradores internamente.

Para mais informações, ligue para 2111.9500 ou procure a unidade pessoalmente.

Confira a programação de março:

GESTÃO E NEGÓCIOS

EXCEL INTERMEDIÁRIO

Dias: 06, 11, 13 e 18 de março (Segundas e Quartas)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 15

ORATÓRIA – TÉCNICAS PARA FALAR EM PÚBLICO

Dias: 11, 13 e 14 de março (Segunda, Quarta e Quinta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 12

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Dia: 12 de março (Terça)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

ORATÓRIA – TÉCNICAS COMUNICAÇÃO EM PÚBLICO

Dias: 18, 20 e 21 de março (Segunda, Quarta e Sexta)

Horário: 08 às 11h20

Carga Horária: 12

EXCELÊNCIA GERENCIAL – PARA INICIANTES e FUTUROS GERENTES

Dias: 18 e 21 de março (Segunda e Quinta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 20

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Dia: 19 de março (Terça)

Horário: 08 às 11h20

Carga Horária: 4

EXCEL AVANÇADO

Dias: 20, 25 e 27 de março e 01 de abril (Segundas e Quartas)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 20

PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (Novo)

DESENVOLVIMENTO MOTIVACIONAL (Matutino)

Dia: 15 (Sexta)

Horário: 08 às 11h20

Carga Horária: 4

DESENVOLVIMENTO MOTIVACIONAL (Vespertino)

Dia: 15 (Sexta)

Horário: 13h30 às 16h50

Carga Horária: 4

ATENDIMENTO AO CLIENTE (Matutino)

Dia: 22 (Sexta)

Horário: 08 às 11h20

Carga Horária: 4

ATENDIMENTO AO CLIENTE (Vespertino)

Dia: 22 (Sexta)

Horário: 13h30 às 16h50

Carga Horária: 4

PRODUTIVIDADE E QUALIDADE – TRABALHANDO COM OS 5S JAPONESES (Matutino)

Dia: 29 (Sexta)

Horário: 0800 às 11h20

Carga Horária: 4

PRODUTIVIDADE E QUALIDADE – TRABALHANDO COM OS 5S JAPONESES (Vespertino)

Dia: 29 (Sexta)

Horário: 13h30 às 16h50

Carga Horária: 4

TRANSPORTE DE VEÍCULOS

MECÂNICA DESCOMPLICADA

Dias: 06 a 27 (Quartas)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 16

TREINAMENTOS VOLTADOS AO CONDUTOR

GESTÃO DE CONFLITOS

Dia: 11 (Segunda)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Dia: 12 (Terça)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

NOÇÕES DE PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE

Dia: 13 (Quarta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Dia: 14 (Quinta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

NOÇÕES DE EMPREGABILIDADE

Dia: 15 (Sexta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FREIOS E PARTE RODANTE

Dia: 25 (Segunda)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

NOÇÕES DE DIREÇÃO DEFENSIVA

Dia: 26 (Terça)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

TACÓGRAFO

Dia: 27 (Quarta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

Dia: 28 (Quinta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

TECNOLOGIA EM VEÍCULOS – DIESEL

Dia: 29 (Sexta)

Horário: 18h30 às 21h50

Carga Horária: 4

CONDUÇÃO ANTECIPATÓRIA SEGURA – CABINE SIMULADOR DE DIREÇÃO – MÓDULO CARGA

Dias: 30 (Sábado)

Horário: 08 às 17h20

Carga Horária: 8

ESPECIALIZADOS

ESPECIALIZADO TRANSPORTE COLETIVO

Dias: 02, 09, 16, 23 e 30 (Sábado)

Horário: 08h às 18h10

Carga Horária: 50

ESPECIALIZADO MOPP

Dias: 02, 03, 09, 10 e 16 (Sábados e Domingos)

Horário: 08 às 18h10

Carga Horária: 50

ESPECIALIZADO MOPP

Dias: 18 a 22 (Segunda a Sexta)

Horário: 08 às 18h10

Carga Horária: 50

ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO

Dias: 23 e 24 (Sábado e Domingo)

Horário: 08 às 18h30

Carga Horária: 20

ATUALIZAÇÃO MOPP

Dias: 23 e 24 (Sábado e Domingo)

Horário: 08 às 18h10

Carga Horária: 20

NR 20 – INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

Dias: 23 e 24 (Sábado e Domingo)

Horário: 08 às 18h10

Carga Horária: 20

APROVEITAMENTO INDIVISÍVEIS

Dias: 30 e 31 (Sábado e Domingo)

Horário: 08 às 18h10

Carga Horária: 20

