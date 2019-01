Servidora de carreira fará a transição na ADR Blumenau

Bettina Vieira Perez Gonçalves foi nomeada gerente administrativa, financeira e de contabilidade da Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau. Ela ficará responsável pela burocracia até a desativação da estrutura, prometida pelo governador Carlos Moisés (PSL) para abril próximo.

Servidora de carreira do Estado há 37 anos, sem filiação partidária, ela centralizará as informações junto ao novo governo Carlos Moisés na área administrativa, nesta fase de transição até a extinção. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 04.

