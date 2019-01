Serviços da Prefeitura retornam nesta segunda-feira, dia 21

Alguns setores da Administração Pública continuaram oferecendo serviços durante as férias coletivas, no entanto, a Prefeitura retornou ao expediente normal nesta segunda-feira, dia 21. Na Saúde, foram retomados os atendimentos nas unidades Estratégia Saúde da Família (ESF). Porém, as farmácias destes não atenderão nesta segunda-feira, para adequação do sistema informatizado, controle de estoque e organização. Já na Educação, volta o atendimento para as crianças inscritas no Programa de Atendimento Recreativo (PAR), que vai até o dia 1º de fevereiro. Lembrando que as aulas nos CEIs começam no dia 5 de fevereiro, e nas EBMs, no dia 6.

Confira o funcionamento

Praça do Cidadão: os atendimentos retornam ao normal nesta segunda, dia 21, tanto na Praça situada no térreo da Prefeitura, quanto nas unidades descentralizadas (Norte Shopping e Intendências do Garcia e da Vila Itoupava). No entanto, os serviços de Nota Fiscal de Serviços para Pessoas Físicas, Certidão Negativa de Débito (CND), atualização de dados cadastrais e avaliação de imóveis já tinham iniciado no dia 7 de janeiro, na Praça localizada no térreo da Prefeitura.

Ouvidoria: atendimentos voltam ao normal nesta segunda.

e-SIC: os pedidos de informação abertos durante o período de recesso e ainda pendentes serão respondidos a partir desta segunda, com prazo de 20 dias.

Manutenção de bairros, serviços urbanos, sinalização viária, central semafórica, iluminação pública, defesa civil e a diretoria de fiscalização de obras e posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur): expediente normal retorna nesta segunda. No entanto, funcionários permaneceram em plantão durante todo o período de férias.

Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema): o setor atuou em plantão durante as férias coletivas. O Museu de Ecologia Fritz Müller, o Parque Natural São Francisco de Assis e o Parque dos Animais (Parcão) continuaram funcionando normalmente durante o período, exceto às segundas-feiras, quando passam por manutenção. Confira os horários.

Museu de Ecologia Fritz Müller: de terças a sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, e sábados, das 9h às 13h. A unidade fica fechada nos domingos e segundas-feiras.

Parque Natural São Francisco de Assis: de terças a sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e sábados e domingos, das 8h às 12h e das 13h às 16h. A unidade fica fechada nas segundas-feiras para manutenção.

Parque dos Animais (Parcão): de terças-feiras a domingos, das 7h às 19h. A unidade fica fechada nas segundas-feiras para manutenção.

Fundação Municipal de Desportos (FMD): volta a atender normalmente nesta segunda-feira.

Praça do Empreendedor: as atividades foram retomadas no dia 7 de janeiro.

Procon: atividades voltam ao normal nesta segunda.

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae): todos os serviços voltaram ao normal nesta segunda. No entanto, a ouvidoria retomou suas atividades no dia 14 de janeiro. Além disso, o atendimento comercial funcionou durante as férias nas unidades do Centro e da Rua Bahia. O setor de manutenção da autarquia permaneceu em esquema de plantão 24h e a coleta de lixo foi realizada normalmente.

Parque Vila Germânica: as lojas e os restaurantes ficaram abertos todos os dias. A Administração volta a funcionar normalmente a partir desta segunda.

Centros de Atendimento ao Turista (CATs):

CAT do Parque Vila Germânica e Centro Histórico: atendeu normalmente durante as férias.

CAT do Sesi: retoma atividades neste dia 21.

Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau (Seterb): os setores de Atendimento ao Público e Boletim de Ocorrência, além do Pátio, funcionaram durante o período de férias, assim como o plantão 24h da Guarda Municipal de Trânsito.

Transporte coletivo: os ônibus voltaram a operar com seus horários normais a partir de 19 de janeiro.

Área Azul: No dia 7 de janeiro, o Seterb retomou o monitoramento da Área Azul e os atendimentos nos postos da Rodoviária, do Comercial Borba e da Intendência do Garcia. O posto da Prefeitura retornou o atendimento nesta segunda.

Intendência da Vila Itoupava: no dia 7 de janeiro foi retomado o atendimento administrativo da Intendência.

Intendência do Garcia: as atividades administrativas retornaram nesta segunda.

Secretaria de Promoção da Saúde (Semus): as unidades Estratégia Saúde da Família (ESF) voltam a atender nesta segunda. No entanto, os Ambulatórios Gerais (AG) já retomaram atividades em 7 de janeiro, no horário das 7h às 19h. A partir desta segunda o atendimento volta ao horário normal, das 7h às 24h nos AGs da Velha, Garcia, Fortaleza e Itoupavas, e das 7h às 21h nos AGs do Centro, Badenfurt e Escola Agrícola.

*No entanto, as farmácias dos ESFs não atenderão nesta segunda-feira, dia 21. O fechamento ocorre para adequação do sistema informatizado, controle de estoque e organização, e já estava previsto desde dezembro.

Nos Ambulatórios Gerais a distribuição de medicamentos também não será realizada nesta manhã, e deve ser retomada ao longo do dia, à medida que a atualização for finalizada. A orientação aos usuários dos AGs é de que façam contato com suas unidades no período vespertino para confirmar o retorno do atendimento farmacêutico.

Secretaria de Educação (Semed): as Escolas Básicas Municipais (EBMs) e os Centros de Educação Infantil (CEIs) abriram novamente no dia 21. Também retorna o atendimento para as crianças inscritas no Programa de Atendimento Recreativo (PAR), indo até o dia 1º de fevereiro. A data para o retorno nos CEIs será o dia 5 de fevereiro, e nas EBMs, dia 6 de fevereiro.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes): Todos os equipamentos iniciaram atendimentos normalmente nesta segunda. No entanto, durante as férias o Abrigo Municipal de Blumenau (Amblu), Abrigo Casa Eliza e os Abrigos Nossa Casa I e II atenderam normalmente, sem pausa. Os Conselhos Tutelares funcionaram em regime de plantão.

Fundação Pró-Família: retorna atividades nesta segunda.

Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu): os museus da Família Colonial, Hábitos e Costumes e de Artes (MAB), e o Mausoléu Dr. Blumenau funcionaram normalmente, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h. Os locais não abrem às segundas-feiras, dia usado para a manutenção interna. Já a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller ficou fechada durante o recesso, reabrindo no dia 21.

