Serviço de manutenção municipal será retomado a partir de segunda-feira

Prioridade no primeiro momento será atender corredores de serviços e casos mais graves neste primeiro momento.

Será retomada a partir da próxima segunda-feira, dia 27, a mão de obra municipal, que contempla os serviços de manutenção dos bairros, serviços de drenagem, tubulação e caixas coletoras. O contrato emergencial com a nova empresa tem duração de cinco meses, contabilizando o valor de R$ 4.285.000,00.

De acordo com a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), como há muita demanda acumulada, a prioridade será atender corredores de serviços e casos mais graves neste primeiro momento. “Temos situações de buracos em vias que estão atrapalhando no fluxo de veículos e na própria locomoção da comunidade. Entretanto, todos os pleitos da comunidade serão atendidos na medida com que os trabalhos forem evoluindo”, salienta o secretário, Michael Schneider.

Pelo alto volume de trabalho a secretaria acredita que a situação se normalize em toda cidade em pouco mais de 100 dias até que seja possível atender todas as regiões. Para suprir esta demanda a nova empresa já contratou 99 funcionários, sendo destes, 49 recontratados da antiga Urb.

Curtir isso: Curtir Carregando...