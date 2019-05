Serviço de manutenção do município soluciona casos mais críticos

Rua São Paulo, Presidente Getúlio Vargas e Pindorama, foram algumas das vias que já receberam as devidas melhorias.

Mesmo diante do mau tempo registrado nos últimos dias, a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) retomou nesta semana os serviços de manutenção que estavam acumulados no município. O contrato emergencial com a nova empresa tem duração de cinco meses, contabilizando o valor de R$ 4.285.000,00.

O contrato vigente contempla os serviços de manutenção dos bairros, serviços de drenagem, tubulação e caixas coletoras. Somente nesta semana, a secretaria solucionou problemas nas ruas São Paulo, Presidente Getúlio Vargas, Pindorama, Carlos Bauer, Venezuela, Itaiópolis, entre outras que aguardavam por reparos.

Conforme o secretário da pasta, Michael Schneider, muitas demandas estavam pendentes e foi preciso estabelecer prioridades neste primeiro momento. “Apesar da chuva estar interferindo um pouco no andamento dos trabalhos, conseguimos atuar em situações mais críticas que estavam impossibilitando a mobilidade e trafegabilidade da comunidade”, ressalta.

