Segurança pública é tema do primeiro Pauta Café da Assimvi, em Blumenau

No dia 1 de março a Associação de Imprensa do Médio Vale do Itajaí (Assimvi) realizará o primeiro Pauta Café de 2019. O evento, direcionado aos profissionais de imprensa, discutirá a segurança pública em Santa Catarina. Para explanar o assunto os convidados são o delegado geral da Polícia Civil, Paulo Koerich, e o coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB Blumenau, Rodrigo Novelli. Ambos confirmaram presença no evento.

O encontro inicia às 8h com um coffe, no auditório da CDL Blumenau, que está apoiando a ação. O evento é gratuito e para participar basta confirmar presença até esta quarta-feira, dia 27, pelo e-mail jornalistafeliperodrigues@gmail.com.

O presidente da Assimvi, Felipe Rodrigues, lembra que o objetivo do evento é proporcionar subsídios sobre temas relevantes aos profissionais de comunicação. “Com fontes tão relevantes como o delegado geral e o coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB Blumenau poderemos ter uma visão mais ampla sobre segurança pública e assim contribuir com a sociedade”, explica Rodrigues.

Serviço:

O que: Pauta Café sobre segurança pública

Quando: 1 de março, às 8h

Local: CDL Blumenau (Alameda Rio Branco, 165 – 1º andar)

Público: Profissionais de comunicação

Inscrição: gratuita pelo e-mail jornalistafeliperodrigues@gmail.com

