SEBRAE/SC promove palestra sobre empreendedorismo

Após a palestra no dia 7 de fevereiro, ocorrerá a primeira edição do Empretec de 2019, no período de 18 a 23

Empresários e profissionais de pequenos negócios terão a oportunidade de participar de uma palestra gratuita com o tema “Supere seus medos e alcance o sucesso”. O evento está programado para o dia 7 de fevereiro, às 19 horas, no Sebrae/SC em Chapecó.

A explanação será conduzida pelo consultor credenciado ao Sebrae/SC, Jaime Claudino Folle, que abordará os seguintes tópicos: a história do empreendedorismo, por que algumas pessoas têm sucesso em seus empreendimentos, características comportamentais de um empreendedor, visão de futuro e nossos medos e casos de sucesso e apresentação do Empretec – uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) promovida em cerca de 34 países, voltada ao desenvolvimento de características do comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócio.

O workshop é destinado a quem deseja empreender ou que possui negócio em andamento e também para gestores e líderes de empresas que desejam desenvolver competências empreendedoras. O objetivo é potencializar o perfil empreendedor por meio do desenvolvimento de características para melhoria do desempenho empresarial, sejam para planejar, buscar informações ou estabelecer metas, o que leva à segurança na tomada de decisões, ampliação da rede e visão de oportunidades.

A primeira edição deste ano será no período de 18 a 23 de fevereiro, das 8 às 18 horas, no auditório do Sebrae/SC em Chapecó.

SERVIÇOS:

Palestra sobre o Empretec: 7 de fevereiro, às 19 horas (gratuita)

Programa de Formação de Empreendedores: De 18 a 23 de fevereiro, das 8 às 18 horas

Local dos eventos: auditório do Sebrae/SC, em Chapecó

Interessados podem se inscrever pelo telefone (49) 3330 2806 ou pelo linkhttp://sebrae.sc/an.

Curtir isso: Curtir Carregando...