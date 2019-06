Sarau dos Namorados teve música, dança e poesia

Público prestigiou a 15ª edição do evento promovido na Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller.

Atrações culturais e confraternização marcaram o Sarau dos Namorados “O amor está no ar: olha nós de novo”. A programação deste ano movimentou a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller na noite de terça-feira, dia 11. O coquetel preparado especialmente para o evento foi acompanhado de apresentações musicais, danças e declamações. A iniciativa contou com a parceria da Fundação Cultural de Blumenau, Pró-Família e Sociedade Amigos da Biblioteca.

A gerente da biblioteca Araci Cristina França de Carvalho destaca que este 15º encontro foi idealizado pensando no romantismo, na música, nas cores e sons de anos e memórias. “A ideia de organizar essa ação surgiu durante reunião dos funcionários da biblioteca. Na ocasião, eles pensaram em oferecer para comunidade um local e um momento para celebrar o dia dos namorados, inicialmente com noites temáticas, mas sempre em harmonia com ações envolvendo cultura e arte”, disse ela. “O objetivo é criar e relembrar momentos mágicos através da música, dança e poesia, que nos inspira a este sentimento maravilhoso que é o amor”.

Durante o Sarau dos Namorados, o público participou diretamente com intervenções artísticas, declamando poesias e apresentando suas músicas favoritas. “Agradecemos aos presentes, em especial aos artistas, e aos parceiros Belo Jardim, Dona Hilda, Chocolates Orion e amigos anônimos pela parceria que oportunizou a realização deste evento”, concluiu Araci Cristina.

Apresentações

Declamação: Bento Carlos Reis, em Viva a Rosa (de Moacir Franco) e Concavo e Convexo (Roberto Carlos)

Música: Alunos de música da Pró-família e professores com a interpretação de What a Wonderful World, de Louis Armstrong, e Hallo, da cantora Adele

Dança: o casal de bailarinos Maioí Bacca e Stanley Carvalho brindou o público com a coreografia “No Seu Olhar” e com a trilha musical Young and Beautiful

