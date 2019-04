Samae prepara Rua Bahia para interligação de rede nesta terça, dia 16

Durante esta semana as salas de vacinação dos sete Ambulatórios Gerais da Prefeitura de Blumenau seguem com atendimento até as 20h30. A prioridade de vacinação do horário estendido é para a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza, que iniciou no último dia 10, e também para a febre amarela, que conta com ações de intesificação da vacinação desde fevereiro.

Os públicos-alvo desta semana da vacina da gripe seguem sendo crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, puérperas e gestantes, que representam em torno de 25 mil pessoas. Mais de 2.300 doses já foram aplicadas até o último sábado, dia 13, quando as salas de vacina dos AGs Velha e Garcia funcionaram. Com a carteira de vacinação em mãos, é possível atualizar as vacinas necessárias.

A partir do dia 22 de abril a vacinação passa a ser disponibilizada também aos demais grupos prioritários, que são os idosos (acima de 60 anos); trabalhadores da saúde; os professores das escolas públicas e privadas; povos indígenas; os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A previsão é que a partir desta data, o horário normal de atendimento seja retomado nos AGs, das 8h às 18h. A campanha segue até o dia 31 de maio e está previsto para 4 de maio, sábado, o Dia “D” – de divulgação e mobilização nacional da vacinação.

Febre Amarela

A vacinação para proteger a população da febre amarela também segue nas salas de vacina do município. Desde 25 de fevereiro a Secretaria de Promoção da Saúde intensificou as ações, com ampliação de horários de atendimento e vacinação diretamente em empresas, por exemplo.

Com isso, nos primeiros quatro meses do ano já foram vacinadas contra febre amarela mais pessoas do que ao longo de todo o ano de 2018. Enquanto no ano passado 53.411 pessoas tomaram a vacina, até o dia 13 de abril foram 53.943 doses da vacina aplicadas.

A vacinação contra a febre amarela segue ao longo do ano todo nas 41 salas de vacina de Blumenau, que podem ser consultadas aqui.

