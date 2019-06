Samae instala mais 310 metros de nova tubulação na Humberto de Campos

Trecho até a Rua Elesbão Pinto foi finalizado no final de semana.

O Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto (Samae) finalizou, neste final de semana, 310 metros da Rua Humberto de Campos com a implantação de tubos de 150 mm de diâmetro para comportar a nova rede de abastecimento de água.

Todo o trabalho está sendo realizado em etapas, conforme o planejamento da autarquia e a liberação por parte da Seinfra. O diretor de Operações do Samae, Guto Reinert, informa que foram implantadas cerca de 2,7 km de nova rede. “A obra total prevê a instalação de 3 km de tubulação com um investimento de R$ 700 mil. Estamos cumprindo nosso cronograma em parceria com a Seinfra. No final de semana, conseguimos finalizar o trecho até a Rua Elesbão Pinto”, explica.

A implantação de nova rede na Rua Humberto de Campos iniciou em março de 2018, quando foi detectada a necessidade de uma nova tubulação no local por conta das obras realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

