Samae finaliza trabalhos na Rua República Argentina e Frederico Busch Júnior

Foto: Samae/DivulgaçãoAs equipes do Samae trabalharam intensamente neste fim de semana para finalizar os trabalhos nas Ruas República Argentina e Frederico Busch Júnior. No sábado, dia 13, as equipes trabalharam das 13h30 até 21h30 para fazer a interligação entre duas adutoras com uma nova rede de abastecimento já instalada na Rua República Argentina. A obra contempla todas as residências na região das Ruas República Argentina e Silvano Candido da Silva, melhorando significativamente o abastecimento de água. Cerca de 7,5 mil metros de canalização foram implantadas e o investimento foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Na Rua Pref. Frederico Busch Júnior a primeira etapa de instalação da nova tubulação foi realizada no domingo, dia 14, das 7h às 13h. Devido à complexidade do projeto, o Samae necessitará de mais um dia para finalizar a interligação da rede, localizada no entroncamento das Ruas Amazonas e Frederico Busch Júnior. O projeto completo prevê a implantação de uma tubulação com 660 metros e, neste domingo, foi entregue para a população 354 metros de tubulação, com 250 mm de diâmetro. O investimento foi de R$ 100 mil, metade do valor total previsto. Quando a segunda etapa da obra for entregue, o Samae conseguirá atender cerca de 2 mil famílias que moram naquela região. Além disso, o Samae executou 46 ordens de serviço neste fim de semana, geradas por meio das ligações recebidas no número de atendimento direto do Samae, o TELE 115, e também por problemas identificados pelos fiscais do Samae nas regiões que atendem. As solicitações são recebidas e, conforme a disponibilidade da equipe no dia e a complexidade do problema, os atendimentos são realizados com rapidez. Lembrando que, o TELE 115 é um canal de comunicação disponível para a população 24 horas todos os dias da semana. Confira os atendimentos na cidade neste fim de semana, subdividido em três grandes regiões, contemplando todos os bairros no entorno de cada localidade: Região I (Velha e região), Região II (Fortaleza e região) e Região III (Garcia e região). Balanço final de semanaREGIÕES SABADOI (Velha) 9II (Fortaleza) 9III (Garcia) 3TOTAL 21 REGIÕES DOMINGOI (Velha) 10II (Fortaleza) 9III (Garcia) 6TOTAL 25

