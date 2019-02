Samae divulga balanço de atendimentos no fim de semana

O Samae divulga a partir desta segunda-feira, 25, um balanço dos trabalhos realizados aos sábados e domingos pela gerência de Manutenção. O intuito é informar os blumenauenses sobre os reparos na rede executados pela equipe aos finais de semana.

As ordens de serviço provém de chamados realizados por meio do número de atendimento direto do Samae, o 115, e dos fiscais que identificam os problemas de vazamento de água nas regiões que atendem.

Para a organizar de forma eficiente a execução dos trabalhos realizados pelas equipes em todo o município, a gerência de manutenção subdividiu a cidade em três grandes regiões de atendimento contemplando todos os bairros no entorno de cada localidade: Velha (I), Fortaleza (II) e Garcia (III).

No sábado, dia 23, foram executadas 5 ordens de serviço na Região III, 28 na Região I e 27 na Região II, totalizando 60 atendimentos. No domingo, 24, na Região do I foram 17 ordens de serviço executadas; mais 13 na R III do Garcia e 11 na Região II, contabilizando 41 assistências nas redes de abastecimento.

