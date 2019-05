Samae atende 57 pedidos de manutenção neste fim de semana

O Samae, por meio da equipe da Diretoria de Operações, atendeu neste fim de semana 57 ordens de serviço em todo o município. No sábado, dia 18, foram realizados 35 atendimentos, e no domingo, dia 19, 22. Lembrando que O TELE 115 é o canal de atendimento direto do Samae e funciona 24 horas por dia. Portanto, os pedidos de manutenção são originados pelas chamadas atendidas dentro deste período, assim como por problemas identificados pelos fiscais nas regiões que atendem. Para a organizar de forma eficiente a execução dos trabalhos, a gerência de manutenção subdividiu a cidade em três grandes regiões de atendimento, contemplando todos os bairros no entorno de cada localidade: Região I (Velha e região), Região II (Fortaleza e região) e Região III (Garcia e região). Balanço fim de semana REGIÕES SABADO DOMINGOI (Velha) 18 08II (Fortaleza) 10 08III (Garcia) 07 06

