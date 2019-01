Saiba como refrescar o seu lar no verão

Paisagista dá dicas para o período mais quente do ano

Estamos na época mais quente do ano e por isso, muitas vezes o ar condicionado e ventilador não são suficientes para amenizar as altas temperaturas do verão. A paisagista Rayra Lira explica como deixar o ambiente mais refrescante através da introdução de plantas e flores na decoração.

Segundo a paisagista, as espécies mais indicadas para ter em casa são opções como: gibóia, lírio da paz, maranta, costela de adão, pleomere e árvore da felicidade. “São plantas resistentes, esteticamente bonitas e apropriadas para ambientes internos,” alerta Rayra Lira.

“Os benefícios para a saúde são muitos como, por exemplo: melhora da concentração, diminuição do estresse e do cansaço mental. As plantas podem reduzir os níveis de ansiedade e seu cheiro pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e a produtividade durante o dia; prevenção de irritações nos olhos, problemas respiratórios e dores de cabeça; absorvição de gases tóxicos do ambiente e auxiliar no controle da umidade,” diz a paisagista.

Além das plantas, as flores são outra alternativa para trazer a natureza para o lar e deixar o clima mais refrescante. Rayra Lira indica as espécies que sobressaiam nos cantos ou varandas: begonia, azaléia, kalantiva, kalanchoe, lírio. Para cima da mesa ou mesinhas de centro espécies como orquídeas, antúrio, plantas de corte como tulipa, gérbera, helicônia, tulipa, estrelízia.



