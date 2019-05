Rua Progresso recebe enrocamento de pedras às margens do Ribeirão Garcia

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), continua com os trabalhos para implantação de um enrocamento de pedras na Rua Progresso. A região, que foi uma das atingidas na tragédia de 2008, ganhará reforço na proteção entre o passeio e a margem do Ribeirão Garcia, além da recuperação do trecho de calçada danificada por deslizamento de terra. A previsão é que os serviços sejam concluídos até a próxima semana.

Segundo o secretário da pasta, Michael Schneider, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos até a próxima semana. “Inicialmente tínhamos previsto um muro de gabião para o local, mas após a sondagem optamos em fazer o enrocamento de pedras, por conta do solo que é bastante arenoso naquela região”, salienta.

O investimento da Prefeitura nestas benfeitorias no bairro Progresso está orçado em cerca de R$ 113 mil, com recursos próprios do município.

Curtir isso: Curtir Carregando...