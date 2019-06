Rua Eça de Queiroz terá trecho interditado nesta terça-feira

Trecho entre a Rua Professor Trindade e a Rua Carl Wahle receberá manutenção do calçamento.

Foto: Marcelo Martins

A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) realizará nesta terça-feira, dia 18, entre 8h e 16h a manutenção do calçamento da Rua Eça de Queiroz, no bairro Água Verde, deixando assim a pista interditada para o trânsito durante as execuções. O bloqueio da via ocorre no trecho entre a Rua Professor Trindade e a Rua Carl Wahle. Em caso de más condições climáticas, os trabalhos devem ser reagendados.

Assessor de Comunicação: Fernando Gonzaga



Curtir isso: Curtir Carregando...