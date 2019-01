Rua das Missões enfrenta trânsito intenso na manhã desta terça-feira

O túnel da rua Vitório Alcântara está interditado na manhã desta segunda-feira, 15. A via está localizada no bairro Ponta Aguda, logo após a Ponte Aldo Pereira de Andrade, mais conhecida como Ponte de Ferro.

O fechamento do túnel afeta diretamente a rua das Missões, que está parada no sentido Centro segundo os motoristas presentes no local.

De acordo com o Secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Michael Raul Schneider, o fechamento do túnel não foi divulgado à população por se tratar de uma medida de urgência. Segundo Schneider, a chuva de domingo, 13, fez com que todo o entulho e lixo jogado na encosta pela comunidade fosse para dentro do túnel.

Uma força tarefa foi iniciada ainda de madrugada, por volta das 5h, e o planejamento era finalizar o serviço antes do horário de pico. Entretanto, a quantidade de entulho é tão grande que a previsão de conclusão é para as 9h.

